В этом месяце пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет получат дополнительные выплаты к пенсии.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
Размер надбавки будет колебаться от 300 до 600 гривен в зависимости от возраста.
В ноябре увеличатся выплаты для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.
Прибавка по возрасту составит от 300 до 570 гривен:
пенсионерам от 70 до 75 лет – до 300 гривен,
пенсионеры от 75 до 80 лет – до 456 гривен,
пенсионеры старше 80 лет – до 570 гривен.
Какую помощь могут получить пенсионеры
Дополнительную финансовую поддержку могут получить пенсионеры, которые зачисляются под критерии программы помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Это:
пенсионеры, чья пенсия меньше 3 250 гривен,
пенсионеры, проживающие в районах с активными или возможными боевыми действиями,
тех, кто не получал дополнительные выплаты от международных организаций или пособия на жительство для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.
Важно! Размер доплаты от ООН составит разницу между 3 250 гривнами и размером пенсии.
Ранее Politeka также писала о том, что последующее повышение социальных показателей возможно, однако, не в 2025 году, при этом большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ