Дополнительную финансовую поддержку могут получить пенсионеры, которые засчитываются под критерии программы помощи.

В этом месяце пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет получат дополнительные выплаты к пенсии.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Размер надбавки будет колебаться от 300 до 600 гривен в зависимости от возраста.

В ноябре увеличатся выплаты для пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Прибавка по возрасту составит от 300 до 570 гривен:

пенсионерам от 70 до 75 лет – до 300 гривен,

пенсионеры от 75 до 80 лет – до 456 гривен,

пенсионеры старше 80 лет – до 570 гривен.

Какую помощь могут получить пенсионеры

Дополнительную финансовую поддержку могут получить пенсионеры, которые зачисляются под критерии программы помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Это:

пенсионеры, чья пенсия меньше 3 250 гривен,

пенсионеры, проживающие в районах с активными или возможными боевыми действиями,

тех, кто не получал дополнительные выплаты от международных организаций или пособия на жительство для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

Важно! Размер доплаты от ООН составит разницу между 3 250 гривнами и размером пенсии.

Ранее Politeka также писала о том, что последующее повышение социальных показателей возможно, однако, не в 2025 году, при этом большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен.