Наступне підвищення соціальних показників можливе проте не у 2025 році, при цьому більшість пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисячі гривень.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс, що призвело до підвищення максимальної пенсії.

Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 рік.

Однак у 2025 році мінімальна пенсія залишатиметься на тому ж рівні, оскільки уряд вирішив заморозити цей показник.

Мінімальний розмір пенсії у 2025 році становитиме 2 361 гривню, і відповідно максимальна пенсія збережеться на поточному рівні — 23 610 гривень. Під "максимальною пенсією" маються на увазі виплати, що враховують усі можливі надбавки та доплати.

Незважаючи на ці зміни, значна частина пенсіонерів отримує менше. Зокрема, 26,14% пенсіонерів мають пенсію менше ніж 3 000 гривень, а тільки 12,48% отримують понад 10 000 гривень. Станом на 1 липня середня пенсія становила 5 816,62 гривні, а для працюючих пенсіонерів — 6 216,20 гривні. Останнє підвищення соціальних виплат очікується лише в 2028 році.

Нагадаємо, звернення для призначення пенсії можна подати в будь-який час після настання права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, наступного після досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за пенсією відбулося протягом трьох місяців після цього.

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