Стоит отметить, что цены на картофель в Украине в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

На прошлой неделе цены на картофель оставались высокими, однако торговая активность уменьшилась.

Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

Аналитики утверждают, что производители понимают, что при высоких ценах будет сложно реализовать плоды, особенно не подходящие для длительного хранения, до наступления морозов.

По этой причине к средине текущей недели большинство производителей начали снижать отпускные цены, чтобы активизировать спрос со стороны оптовиков.

8 ноября фермеры в основных производственных регионах продавали культуру по цене 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты отмечают, что оптовые компании, закупившие дорогие партии картофеля из-за границы, вынуждены продавать их с убытком.

Также аналитики добавляют, что владельцы высококачественной культуры не спешат с ее продажей в надежде на улучшение рыночных условий.

Стоит отметить, что цены на картофель в Украине в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

Кроме того, Politeka писала о том, что в Украине ожидается подорожание мяса, и тому есть несколько объективных причин. Отмечается, что около 70% стоимости курятины формируют именно комбикорма, что повлияет на конечную цену продукции.

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