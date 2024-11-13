В НБУ отметили, что пока не установлены конкретные источники роста фальшивок, однако не исключают враждебного влияния со стороны россии.

В первой половине 2024 года в Украине зафиксирован рост поддельных гривен.

Национальный банк Украины (НБУ) уверяет , что современные гривны нового образца имеют более надежные защитные элементы, в частности оптически-сменные, что усложняет их подделку.

Если раньше на 1 миллион настоящих банкнот приходилось 2,1 подделки, то теперь этот показатель вырос до 3,4, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. В частности, большинство подделок приходится на банкноты старых образцов – 500 грн в 2006 году и 200 грн в 2007 году.

В НБУ также отметили, что пока не установлены конкретные источники роста фальшивок, однако не исключают возможность враждебного влияния со стороны России, хотя доказательств этого пока нет. В то же время они отмечают, что даже ввиду роста фальшивок ситуация остается контролируемой, ведь до начала полномасштабного вторжения количество поддельных денег было значительно выше – 7,1 на миллион.

Чтобы проверить купюру на подлинность, НБУ рекомендует несколько методов, в частности:

Проверка против света:

Водяные знаки . Это повторяющийся портрет, а также изображение цифрового номинала или графического знака гривны.

Сквозной элемент . Цифровое обозначение номинала имеет вид, соединяемый между лицевой и обратной стороной банкноты при рассмотрении против света.

Защитная лента . В толще бумаги имеется лента, на которой при просмотре через увеличительное стекло можно увидеть номинал, надпись "ГРН" и трезубец.

Проверка под разными углами наклона:

Изображения на настоящих банкнотах изменяют цвет и направление движения при изменении угла наклона.

Полимерная лента в толще бумаги (для банкнот номиналом 100-500 грн), также имеет кинетический эффект и изображение номинала, герба и знака гривны.

"Знание элементов защиты банкнот гривны и внимательная их проверка в расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", - резюмировали в НБУ.

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