Средняя пенсия в Украине составляет менее 6 тысяч гривен, но некоторые категории пенсионеров получают более 8 тысяч.

Средний размер пенсии в Украине составляет менее 6 тысяч - однако существуют определенные категории пенсионеров, для которых минимальный размер пенсии не может быть меньше 8 тысяч.

Об этом напомнили в ПФУ.

К числу таких категорий относятся, в частности, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Для лиц, получивших инвалидность в результате этой катастрофы, минимальные пенсии установлены на уровне:

I группа инвалидности – 8187,48 гривны;

– 8187,48 гривны; II группа инвалидности – 6549,98 гривны;

– 6549,98 гривны; III группа инвалидности – 5048,95 гривны.

Для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС минимальные пенсии еще выше:

I группа инвалидности – 13 376,21 гривны;

– 13 376,21 гривны; II группа инвалидности – 10700,97 гривны;

– 10700,97 гривны; III группа инвалидности – 8025,73 гривны.

Кроме этого, пенсию не менее 8 тысяч гривен должны получать:

военнослужащие, ставшие инвалидами (сумма пенсии зависит от их денежного довольствия);

граждане, которые приобрели инвалидность из-за участия в боевых действиях.

Напомним, что согласно действующему законодательству, лица, достигшие 65 лет и имеющие достаточный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на пенсию, что не может быть менее 40% от минимальной зарплаты в стране.

В 2024 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, что означает, что минимальная пенсия для лиц с таким стажем не может быть менее 3 200 гривен.

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