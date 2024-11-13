ПриватБанк пояснил, что все операции были проведены с использованием правильных реквизитов.

Мужчина подал иск в ПриватБанк после того, как у него украли телефон, и с его банковского счета исчезли средства на сумму 779 346 гривен.

Как сообщается в решении Смелянского горрайонного суда Черкасской области, клиент Приватбанка подозревает, что для совершения мошенничества могли быть привлечены работники банка и требует от банка возврата этих средств.

Инцидент произошел, когда неизвестный похитил телефон мужчины из его жилого дома. После этого с его счета в ПриватБанке было совершено несколько сделок на крупную сумму. Мужчина обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 184 Уголовного кодекса Украины, а также подал заявление в банк с просьбой провести служебное расследование. Клиент ПриватБанка предполагает, что операции могли быть совершены с участием работников банка, и требует вернуть украденные средства.

ПриватБанк пояснил, что все операции были проведены с использованием правильных реквизитов платежной карты и одноразового кода доступа, что является необходимым условием для входа в приложение "Приват24".

Приватбанк отметил, что по законодательству Украины клиент сам несет ответственность за инициирование платежей, а банк лишь подтверждает личность клиента. Все транзакции были проведены корректно, и доступ к системе был подтвержден по телефону клиента, который был привязан к его финансовому номеру.

ПриватБанк также обратил внимание, что после потери телефона клиент не изменил финансовый номер или данные для доступа к "Приват24". Банк считает, что собственная халатность клиента, не принявшего необходимые меры для защиты доступа к его учетным данным, способствовала мошенничеству. Поэтому банк считает, что не несет ответственности за потерю средств.

Смелянский горрайонный суд Черкасской области отказал мужчине в удовлетворении иска.

Кроме того, суд подтвердил, что спорный платеж был осуществлен через Интернет с использованием системы "Приват24", что требовало электронной идентификации владельца счета. Поскольку клиент не уведомил банк о потере телефона немедленно после инцидента, суд решил, что банк не несет ответственности за совершенные транзакции.

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