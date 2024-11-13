В Украине магазины и банки не будут принимать некоторые купюры гривны – стало известно о которых идет речь.

В Украине банки, магазины и другие юридические лица вправе отказываться от приема определенных банкнот гривны, и это абсолютно законно.

Об этом рассказали в НБУ. Согласно действующим правилам, такие отказы могут быть обусловлены повреждением купюр.

В частности, речь идет о банкнотах, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химическими веществами. Если площадь поврежденной купюры составляет менее 55% от начальной площади, она может быть отказана при приеме или обработке.

Также не будут приниматься банкноты, загрязненные химическими или радиоактивными веществами, токсичными органическими соединениями, которые могут угрожать здоровью. Кроме того, если несколько банкнот слиплись или соединились из-за повреждений (например, в результате склеивания), владельцу рекомендуется не пытаться самостоятельно восстановить их целостность.

Если банкнота была загрязнена химическими или радиоактивными веществами, для обмена в территориальных подразделениях Национального банка необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение дезинфекции или дезактивации банкнот.

Однако если поврежденная банкнота сохраняет часть площади не менее 55% от первоначальной площади, или если две части банкноты сохранили свои серии и номера, ее должны принять без ограничений. Это касается также случаев, когда банкнота была разорвана или разрезана на две части, но их общая площадь составляет не менее 55% начальной площади.

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