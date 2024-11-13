Когда пришла пора получать проценты по депозитам, клиенты обнаружили, что деньги со счетов исчезли.

В Березовской общине главная экономистка банковского отделения переводила деньги клиентов на личный счет.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 11 ноября.

Как действовала схема

Следствие установило, что работница банка имела доступ к электронным кабинетам и счетам клиентов. Когда клиенты размещали деньги на депозите, она переводила деньги на свой счет и использовала их на личные нужды. Эта женщина подделывала подписи на документы и выключала смс-сообщения в электронных кабинетах или клиенты не замечали потерю средств.

Когда пора получать проценты по депозитам, клиенты обнаружили, что деньги со счетов исчезли. После этого они обратились в полицию.

Что угрожает

Следователи установили, что работница банка незаконным образом завладела 326 тысячами гривен, которые принадлежали трем клиентам. Ее уволили с работы, она признала свою вину и вернула одному из потерпевших 64 тысячи гривен.

Женщине предъявлено обвинение в завладении чужого имущества из-за злоупотребления служебным положением, а также в подделке документов. В случае доказательства вины ей грозит до восьми лет лишения свободы, а также запрещается работать в финансовой сфере на три года.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ