У Києві директора благодійної організації судитимуть за шахрайство після того, як вона отримала гроші на придбання автомобіля для військовослужбовця ЗСУ, але так і придбала його.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, жінка обманула матір військового, пообіцявши допомогти з придбанням автівки для її сина, однак замість виконання угоди використала гроші на власні потреби.

Зловмисниця навіть надсилала матері військовослужбовця фото автомобіля, який нібито мала купити. У результаті жінка отримала завдаток у розмірі $2850, проте обіцянки так і не виконала.

Вже після того, як кошти були отримані, директорка організації почала затягувати процес покупки, пояснюючи це труднощами з транспортуванням авто. Згодом вона запевнила матір, що поверне гроші, проте до сьогодні цього не зробила.

Зараз Голосіївська окружна прокуратура Києва завершила розслідування і скерувала обвинувальний акт щодо жінки до суду. Вона обвинувачується за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману.

Це не перший випадок шахрайства, що стосується військовослужбовців: нещодавно у Києві були викриті лікарка та військовослужбовець, які вимагали гроші за фальшиві медичні документи для ветерана.

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