В Украине получили огласку скандалы, связанные с коррупцией в сфере МСЭК, а также со случаями получения пенсий по инвалидности чиновниками из прокуратуры.

В то же время эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин сообщил о результатах первого в истории аудита эффективности работы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в условиях военного времени, утвержденного Счетной палатой. В ходе проверки был выявлен ряд серьезных недостатков.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, предлагающий меры по уменьшению чрезмерных пенсионных выплат государственным служащим.

Также аудиторский отчет фиксирует проблемы ПФУ, обусловленные демографической ситуацией и экономическим кризисом. В настоящее время в Украине насчитывается около 10 миллионов пенсионеров, что составляет почти треть населения, в то же время количество работающих граждан, уплачивающих страховые взносы, стремительно уменьшается. По словам Коробкина, у ПФУ уже есть долги перед пенсионерами на сумму более 73 миллиардов гривен. Это касается случаев, когда пенсионеры выиграют суды против фонда, но их пенсии так и не перечисляются, а долги не погашаются, поскольку у фонда нет источников для выплат.

Учитывая это, эксперт озвучил несколько возможных мер по уменьшению затрат. Прежде всего, он обратил внимание на необходимость идентификации внутренних переселенцев-пенсионеров, покинувших свои дома до начала войны в феврале 2022 года. Как указывает Счетная палата, более 300 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и не получили выплаты, что позволило сэкономить 1,6 миллиарда гривен ежемесячно. Коробкин подчеркивает, что необходимо усилить процесс идентификации.

Еще одной проблемой является выплата пенсий лицам с инвалидностью, которым было отсрочено прохождение повторного осмотра МСЭК через военное положение. Государство ежегодно выплачивает на эти нужды около 4 млрд. грн. Эксперт отмечает, что аудиторы сомневаются в целесообразности таких выплат и считают, что пенсии для лиц, не прошедших осмотр вовремя, следует прекратить.

Кроме того, в отчете подвергается сомнению необходимость пенсионных льгот для жителей горных районов, где пенсии увеличиваются на 20%. Список таких территорий не пересматривался почти 30 лет, что приводит к дополнительным расходам ПФУ. Также возникают вопросы льгот для лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.

Источник: НаПенсии.

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