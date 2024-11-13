Наличный рынок прыгнул в среднем до 41,71 грн/доллар, но затем откатился на 10 коп., то есть хрупкая попытка спекулятивного роста курса не имела успеха".

Начало ноября не дало ответа на вопрос, что будет с курсом доллара в Украине дальше, прошедшая неделя запомнилась лишь заметными колебаниями курса доллара и новым удешевлением евро.

Эксперты ответили, чего ждать дальше курса валют.

Эксперты продолжают прогнозировать девальвацию гривны, хотя их оценки по времени и скорости обесценивания национальной валюты разнятся.

Олег Пендзин отмечает, что недавнее решение стран Большой семерки о предоставлении Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов в 2025 году, который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов, придало определенный оптимизм. По его словам, этих средств хватит на социальные нужды страны на ближайший год, и фактически кредит будет погашен денежными средствами из российских активов.

Он также прогнозирует, что на этой неделе колебания курса доллара будут незначительными и общая стабильность сохранится.

Андрей Шевчишин обратил внимание, что после выборов в США доллар значительно укрепился по отношению к евро и другим валютам, и этот тренд будет продолжаться. В Украине курс доллара на межбанке приближается к верхнему пределу торгового коридора (41,50 грн за доллар) и может превысить этот уровень.

"Нацбанк ухудшил прогноз инфляции с 8,5% до 9,7% в этом году, и для ее сдерживания приходится удерживать курс гривны, тратя резервы. Если гривна ослабится, это поможет сохранить резервы, но может повлечь за собой рост цен. Ожидается, что в конце года курс доллара может достичь 42,75 грн, что является умеренным сценарием", – отметил Шевчишин.

Андрей Забловский подчеркнул, что спекулятивный ажиотаж на валютном рынке на прошлой неделе уже утих, благодаря мерам Национального банка. Спрос на доллар остается высоким, но пока у НБУ достаточно резервов, курс гривны будет стабильным. Он также прогнозирует, что на текущей неделе ожидаются незначительные колебания курса доллара до 20 копеек в обе стороны.

Продавать валюту без крайней необходимости все специалисты по-прежнему считают нецелесообразным, учитывая, что к концу года доллар может подорожать еще на гривну или больше.

Андрей Шевчишин считает, что покупка наличной валюты для долгосрочного хранения имеет смысл.

"Те, кто купил доллары год назад, уже получили прибыль – девальвация гривны к доллару за этот период составила более 10%, что даже превышает прогнозируемую инфляцию", – говорит он. В то же время для тех, кто покупал валюту позже, пока нет прибыли, поскольку средний курс с конца июля почти не изменился.

Источник: ТСН.

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