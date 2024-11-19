Ощадбанк, в свою очередь, отметил, что клиентка регулярно посещала отделение банка и снимала деньги со счета в период с 2019 по 2022 год.

Клиенты Ощадбанка жалуются на трудности с зачислением средств .

Данная ситуация рассматривалась в суде Николаева.

Одна женщина сообщила, что банк не перечислил ей пенсию в размере 1689 гривен. Кроме того, с ее счета в течение длительного времени неизвестные сняли 118 602 гривны.

Согласно решению суда, женщина отметила, что во время ее заболевания, до августа 2022 года с ее счета без ее ведома сняли крупную сумму, что в итоге составило 118 602 гривны. Поэтому она сообщила, что не могла покупать дополнительные продукты, лекарства и оплачивать уход, и подала иск в банк с требованием компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч гривен.

Сбербанк, в свою очередь, отметил, что клиентка регулярно посещала отделение банка и снимала деньги со счета в период с 2019 по 2022 год. Проблемы с доступом к деньгам возникли только в мае 2023 года, после чего женщина обратилась в горячую банковскую линию. 27 июня 2023 года, после предоставления всех документов, было возвращено 95 тысяч гривен.

Суд отказал женщине в удовлетворении, поскольку она подала его в обособленное подразделение АО "Ощадбанк", не имеющее статуса юридического лица. Поскольку филиал не может быть ответчиком, иск был признан недействительным. исчезновение средств, обращений к руководству АО "Ощадбанк", а также не было заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы для подтверждения подписей на заявках о снятии наличных.

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