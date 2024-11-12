В некоторых местах возможны туманы, а температура воздуха будет прохладной.

С 11 по 17 ноября в Украине будет преобладать сухая погода с небольшими осадками в отдельных регионах.

Об этом сообщает Meteoprog, в понедельник, 11 ноября.

Облачно с прояснениями и отсутствием осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, в западных регионах заморозки от -4 до +1 °С. Температура будет днем ​​колебаться в пределах +5…+10 °С, а в Крыму будет достигать +12 °С.

Во вторник, 12 ноября, в Украине сухо, лишь на юге Одесской области ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами наблюдаются туманы.

Температура ночью от -3 до +6 °С, днем ​​- от +3 до +8 °С, на юге до +11 °С.

В среду, 13 ноября, дожди пройдут в Одесской области ночью, а днем ​​— в Кировоградской и Черкасской области. В других регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -4 до +1 °С, на юге от +1 до +4 °С. Дневается от +2 до +7 °С, у южных глаз и Крыма — от +8 до +11 °С.

В четверг, 14 ноября, ночью в Крыму возможен дождь. Также осадки прогнозируются утром и днем ​​в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В пятницу, 15 ноября, на юго-востоке и в Крыму ожидаются дожди, на севере и западе дождь с мокрым снегом. Днем в отдельных регионах небольшие дожди с мокрым снегом, в Карпатах - умеренный снег.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 0…+5 °С, на юге и в Приазовье – +2…+7 °С. Температура днем ​​в Украине будет от +3 до +8 °С, а в Одесской области - до +10 °С.

В субботу, 16 ноября, ночью в Крыму возможны умеренные дожди, на севере и востоке дождь и мокрый снег. В других регионах без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет варьироваться от -3 до +2 °С, в Карпатах - от -3 до -8 °С. Днем будет идти прохладная погода: от +1 до +6 °С.

В воскресенье, 17 ноября, значительных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью снизится до -4 до +1 °С, а в Карпатах - до -2…-7 °С. Температура днем ​​по всей Украине составит +4…+9°С, а в Одесской области воздух прогреется до +11°С.

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