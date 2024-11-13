Офис генерального прокурора уточнил, что речь идет о заместительнице главного врача Львовской областной МСЭК, однако ее имя не было обнародовано.

Правоохранители разоблачили еще одну работницу медико-социальной экспертной комиссии, высокопоставленную должность Львовской областной МСЭК .

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным правоохранителей, подозреваемая не указала в декларации за 2023 год о своем миллионном состоянии. Таким образом, она скрыла информацию о двух дорогих автомобилях — BMW X5 и Mercedes GLE, оформленных на родителей, общая стоимость которых составляет почти 6 миллионов гривен. Кроме того, оказалось, что женщина арендует парковочное место в своем доме.

Офис генерального прокурора уточнил, что речь идет о заместительнице главного врача Львовской областной МСЭК, однако ее имя не было обнародовано. Также к расследованию материалов, должностная лицо подала декларацию, в которой не указано наличие у нее и ее мужа объектов недвижимости и транспортных средств на правах пользования. Таким образом, она не указала арендованный гараж и два роскошных автомобиля — Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5, стоимостью более 5,9 миллионов гривен.

ОГП также отмечает, что в рамках расследования проверяется возможность причастности подозреваемой к принятию неправомерных решений по присвоению группы инвалидности. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нее.

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