Правоохоронці затримали заступницю головного лікаря Центральної медико-соціальної експертної комісії за отримання хабаря після допомоги ухилянтам з офрмленням інвалідності.

Про це повідомляють Національна поліція України та Офіс генерального прокурора.

За свої послуги жінка вимагала 2 тисячі доларів. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Правоохоронці затримали підозрювану під час отримання хабаря. В ході обшуків у неї знайшлося майже 20 тисяч доларів, документи для оформлення інвалідності, медична документація та інші докази протиправної діяльності.

Жінка, яка неодноразово вирішувала подібні питання, пообіцяла допомогти військовозобов'язаному громадянину отримати ІІ групу інвалідності.

Підозрюваній оголошено підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за вимагання та отримання хабаря з впливом на рішення посадової особи. За скоєне їй може загрожувати ув'язнення з конфіскацією майна.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа визнана ​​невинуватою, поки її вину не буде доведено в законному порядку через судовий вирок.

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