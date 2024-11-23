Благодаря своему 3D-принтеру подросток производит широкий ассортимент устройств, необходимых для армии .

Как сообщает Общественное, Артем начал свою волонтерскую деятельность в 2023 году, приобретя принтер за средства, собранные собственноручно. Несмотря на обучение и спортивную тренировку, парень находит время на изготовление полезных деталей для военных.

"Я сделал свой первый сбор, собрал около тысячи гривен. Потом взял те средства, которые я собирал до этого на какие-то расходы, добавил их и купил принтер. Когда работал летом, было гораздо больше времени, а сейчас из-за тренировки у меня меньше времени. Когда выходные, то можно работать", - поделился парень.

Артем производит до 16 различных устройств, среди которых, в частности, зарядные устройства калибров 5,45 и 5,62 мм, тактические фонари, помогающие военным ориентироваться в темноте, а также другие приспособления для облегчения условий службы. Процесс создания каждого изделия занимает разное время: например, изготовление фонаря для шлема включает в себя несколько этапов — от печати корпуса до установки диодов и аккумуляторов.

Несмотря на свой юный возраст, Артем получает огромную поддержку от военных, которые благодарят его в видеообращениях и передают шевроны из своих подразделений.

"Все военные, которым я передаю и показываю фото, кто это делает, они все в приятном шоке. Потому что они хоть и военные, но у них есть интернет и они видят, что делается в стране, они в восторге от Артема", - говорит. волонтер Игорь Репьяшенко, сотрудничающий с Артемом и помогающий передавать изготовленные устройства на передовую.

Артем не останавливается на достигнутом и собирает средства на новый 3D-принтер, который позволит ему производить продукцию быстрее и более высокого качества.

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