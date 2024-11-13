В Украине продолжаются меры по контролю за выполнением требований военного учета, в том числе в отношении лиц, не уточнивших свои данные в ТЦК.

Граждане, не обновившие свои данные, автоматически не попадают в розыск .

Об этом рассказал пресс-секретарь Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Однако он отметил, что если лицо не появляется по повестке, ситуация меняется: в таком случае подается запрос в полицию для его доставки.

"Если человек не прибыл за повесткой, тогда он подается на доставку, то есть посылается запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки — часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет розыскные мероприятия", - пояснил работник ТЦК

Такие меры могут включать задержание, если гражданин окажется на блокпосте или месте жительства, после чего его доставляют для составления административного протокола. Сотрудничающая с ТЦК полиция имеет полномочия задерживать лиц, нарушающих учет.

"Нет случаев, когда к гражданину, уточнившему свои данные и выполняющему правила военного учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов, как это иногда описывается в анонимных Telegram-каналах. Все действия происходят в соответствии с законодательством", - отмечает Истомин. .

Другой вариант – в случае, если полиция устанавливает место жительства лица, нарушившего правила военного учета, оно может приехать по адресу для административного задержания. В этом случае может быть задержано без проверки документов.

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