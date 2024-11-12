Как говорится в пояснительной записке, действующее законодательство не всегда удовлетворяет условиям рыночной экономики и современной практике организации похоронных услуг.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12189, которым предлагается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на похоронные услуги и ритуальные товары, предоставленные государственными и коммунальными службами, а также отменить упрощенную систему налогообложения.

Об этом говорится в законопроекте № 12189 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения ритуальных услуг».

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, а именно:

— отмена освобождения от НДС на услуги по обслуживанию и поставке ритуальных товаров, предоставляемых государственными и коммунальными предприятиями;

- Оформление предоставлятелям ритуальных услуг права на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Законопроект разработан в комплексе с другими инициативами, направленными на реформирование сферы обслуживания и ритуальных услуг. Как говорится в пояснительной записке, действующее законодательство не всегда удовлетворяет условиям рыночной экономики и современной практике организации похоронных услуг.

Основные задачи документа включают решение проблем, связанных с демонополизацией ритуальных услуг, создание условий для деятельности частных учреждений, крематориев и колумбариев. Законодатели отмечают, что предлагают изменения, направленные на обеспечение равенства всех налогоплательщиков и предотвращение налоговой дискриминации.

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