В Україні через рік планується запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка принесе значні зміни для всіх громадян.

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що перед цим необхідно оптимізувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

На першому етапі реформи обов'язкові внески будуть надходити до Державного накопичувального фонду, який планується створити. Внески складуть 2% від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Таким чином, з загальних 22% ЄСВ, 20% спрямовуватимуться до Пенсійного фонду, а решта 2% — до нового накопичувального фонду. Крім того, передбачено відрахування 3% від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

"Це не критично в рамках всієї держави, але буде спрямовано безпосередньо на рахунок родині, що потім теж повернеться в ту ж саму економіку, але не у вигляді податку, а у вигляді інвестиційного ресурсу", — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

На відміну від солідарної системи, де всі кошти йдуть у загальний фонд, ці відрахування накопичуватимуться на особистих рахунках.

Запуск другого рівня пенсійної системи заплановано на 2026 рік. Після трьох років з початку накопичувальних внесків, їх можна буде переводити не лише в державний фонд, але й у приватні пенсійні фонди.

Наразі документ обговорюється з Міністерством фінансів та міжнародними партнерами, такими як МВФ і Світовий банк, тому його ще не винесено на громадське обговорення, зазначила міністр.

Джерело: Форбс.

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