Клиент ПриватБанка пожаловался на странное сообщение в мобильном приложении, возникшем при попытке осуществить финансовую операцию.
Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.
Клиент ПриватБанка по имени Ростислав-Павел сообщил, что, пытаясь провести транзакцию, получил отказ с сообщением: "Запрос отклонен. Для безопасности финансовых операций Вам необходимо подтвердить номер телефона в банкомате, в ОСО или в отделении".
Не понимая, что произошло, клиент ПриватБанка обратился в банк с жалобой. Уже через час ему ответили, объяснив, что ошибка возникла из-за необходимости подтверждения финансового телефонного номера.
ПриватБанк отметил важность использования одного основного номера телефона для осуществления финансовых операций. Это значительно повышает уровень безопасности, снижает риск мошенничества и обеспечивает конфиденциальность личных данных.
Чтобы подтвердить или изменить финансовый номер, клиенты ПриватБанка могут воспользоваться несколькими способами:
- Через банкомат: меню "Мои настройки" > "Указать основной (финансовый) телефон".
- Через терминал самообслуживания: "Банковские операции" > "Мои данные" > "Указать основной (финансовый) телефон".
- Через мобильное приложение Приват24: меню "Все услуги" > "Настройки" > "Безопасность" > "Изменение логина".
Как отметила прессслужба ПриватБанка, хотя клиенты могут регистрировать несколько номеров, только один из них должен быть привязан к банковским операциям для обеспечения максимальной защиты.
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