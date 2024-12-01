Также она публично призвала к распределению территории Украины между соседними странами и делала унизительные комментарии о западных регионах.

Харьковский районный суд признал местную жительницу виновной в преступлениях против национальной безопасности за участие в пророссийских дискуссиях в Telegram-каналах.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений .

В 2022 году Служба безопасности Украины установила, что обвиняемая оставляла комментарии на пророссийских каналах, выражала пренебрежение к Украине и открыто поддерживала агрессоров. В своих сообщениях она писала, например: «В Харькове были уничтожены десятки иностранных наемников… Харьков русский огород» и «Быстрей бы уже освободили огород».

Кроме этого, женщина распространяла видео боевых действий с минометами, проводя их бодрящими комментариями типа: «Вагнер на харьковском направлении??? Это супер, вперед ребята, вы лучше!». Также она публично призвала к распределению территории Украины между соседними странами и делала унизительные комментарии о западных регионах.

В 2023 году, продемонстрировав лояльность к кафирам, женщина стала администратором пророссийского Telegram-канала, активно распространяла пропагандистские материалы, предлагала подписчикам другие ресурсы и утверждала, что с 2014 года поддерживает «Русский Харьков».

В 2024 году она стала администратором еще одного Telegram-канала и приватного чата. Вскоре к ней обратились представители СБУ.

Судебное решение

Подозреваемую обвинили в сотрудничестве с государством-агрессором, призывах к изменению территориальных границ Украины, оправдании агрессии РФ и прославлении оккупантов. На суде она признала свою вину, сообщив, что действовала по идейным соображениям, выразила раскаяние и пообещала сделать выводы.

Суд вынес приговор — 10 лет заключения с конфискацией имущества по совокупности преступлений, наибольшее из которых — информационный коллаборационизм, предусматривающий до 12 лет лишения свободы.

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