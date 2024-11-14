По мнению ТЦК, военнообязанный несвоевременно стал на учет, будучи снятым с военного учета призывников с достижением предельного возраста 27 лет.

Мужчина обратился в военкомат для обновления своих учетных данных, но в итоге получил штраф .

Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 27 мая этого года мужчина пришел в военкомат для уточнения учетных данных, однако выяснилось, что на него был составлен протокол за то, что он еще в 2021 году не стал на учет военнообязанных.

По мнению ТЦК, военнообязанный несвоевременно стал на учет, будучи снятым с военного учета призывников с достижением предельного возраста 27 лет.

Кроме того, истец утверждал, что на 30 июня 2021 года санкции за подобное нарушение составляли от 510 до 850 гривен, а не 17 тысяч, как утверждал военкомат. Он также отметил, что не понимает, когда именно и за какое конкретно правонарушение он был оштрафован.

Военнослужащий, со своей стороны, объяснил, что мужчина был поставлен на учет в 2011 году, получил статус призывника и должен явиться в военкомат в десятидневный срок после первого соответствующего призыва в апреле 2020 года, если повестка не поступила. Однако он этого не сделал. В связи с этим его освободили от срочной службы как неразысканного из-за достижения 27 лет, а 27 мая 2024 составили протокол об административном нарушении.

Решение суда

Рассмотрев дело, суд отменил постановление от 27 мая 2024 года, которым начальник ТЦК наложил на иска штраф в 17 тысяч гривен за административное нарушение и закрыл производство по делу.

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