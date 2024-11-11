Крім того, він зазначає, що порушники іноді підписують з представниками ТЦК неофіційні угоди, аби отримати відстрочку від мобілізації в обмін на сплату штрафу.

Ті, хто отримав штраф від Територіальних центрів комплектування (ТЦК), мають два варіанти: оплатити його або оскаржити.

Про те, чким чином українці можуть відстрочити мобілізацію, заплативши штраф, розповів адвокат Олег Леонтьєв у ефірі "Ранок.LIVE".

Близько третини таких штрафів скасовують суди через порушення процедури, але ті, хто обирає сплату штрафу, іноді отримують «подарунок» від представників ТЦК.

«Згідно з практикою, третину накладених штрафів скасовують через процесуальні помилки, через недотримання процедури при складанні адміністративних матеріалів», — говорить адвокат.

Крім того, він зазначає, що порушники іноді підписують з представниками ТЦК неофіційні угоди, аби отримати відстрочку від мобілізації в обмін на сплату штрафу. Вони домовляються про відстрочення мобілізації на 2-3 місяці, за умови, що штраф буде сплачено, а оскарження навпаки не відбудеться.

«Особу притягнули до адміністративної відповідальності, вона не заперечує, але вимагає кілька місяців для вирішення особистих справ. У такому випадку можуть бути укладені неформальні угоди з ТЦК: він сплатить штраф і не оскаржить його, а в обмін мобілізація буде відстрочена на 2-3 місяці. ", — додав адвокатОлег Леонтьєв.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати