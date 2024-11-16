Те, кому необходимо провести проверку счетчиков, должны сделать это в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

Если потребители не проверяют счетчики в определенное время, показатели таких устройств не будут учитываться при начислении платежей за коммунальные услуги и это может привести к значительному увеличению счетов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 7 апреля 2023 года.

Кто может быть освобожден от проверки счетчиков

Два типа граждан могут не проходить проверку счетчиков газа, воды и электроэнергии во время военного положения.

Согласно постановлению, от обязанности поверки счетчиков на период военного положения освобождаются:

жители временно оккупированных территорий (они должны пройти поверку в течение трех месяцев после завершения военного положения);

жители зоны активных боевых действий (для них срок для прохождения поверки – шесть месяцев после окончания военного положения).

Важно! Поверка счетчиков производится обычно раз в три года или реже.

Электронные счетчики электроэнергии в многоквартирных домах нуждаются в проверке энергетическими компаниями, поэтому их владельцам не стоит беспокоиться о поверке.

Если нужно провести проверку украинских счетчиков

Те, кому необходимо провести проверку счетчиков, должны сделать это в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Это касается всех типов счетчиков коммунальных услуг.

Инициировать поверку может как потребитель, так и поставщик услуг. Стандартные компании-поставщики самостоятельно обращаются к клиентам, когда пришло время проверки.

Если вы не помните, когда была проведена последняя проверка, представители власти могут обратиться к вам.

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