Документ был включен в повестку дня Верховной Рады в начале февраля, и депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

Для водителей готовят новый штраф – авторами выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина и другие.

Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

Документ был включен в повестку дня Верховной Рады в начале февраля, и депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что введение штрафов необходимо из-за того, что некоторые водители устанавливают на свои автомобили оборудование, значительно увеличивающее уровень шума от двигателя. Это приводит к следующим последствиям:

нарушается общественное спокойствие;

вызывает недовольство у населения.

Особенно остро этот вопрос возникает во время военного положения, когда шум от таких транспортных средств может напоминать звуки вражеских беспилотников, что создает ошибочное впечатление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая внимание Вооруженных сил и правоохранителей.

Согласно законопроекту, нарушителей правил шумового режима ожидают штрафы и возможное лишение права управлять транспортным средством. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17000 грн;

за повторное нарушение - штраф в 34 000 грн и лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Однако согласно проекту за повторное нарушение водитель может избежать лишения прав, ограничившись лишь штрафом.

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