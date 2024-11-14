Относительно продолжительности отключений, Корольчук отметил, что энергосистема страны находится на грани, и в случае технических проблем будут совершены аварийные исключения на несколько часов.

Аварийные отключения в Украине могут быть введены, если выйдет из строя хотя бы один энергоблок.

Об этом сообщает энергетический специалист Юрий Корольчук в интервью "Главреду" 12 ноября.

Он пояснил, что с начала ноября температура понижается, и это влияет на ситуации в энергосистеме. Поэтому риск введения аварийных отключений.

«Если хотя бы один энергоблок выйдет из строя, аварийные отключения могут начаться в любом регионе. Если бы промышленность не снизила потребление, такое отключение уже имело бы место. Без импорта электроэнергии ситуация была бы еще более сложной», — заметил эксперт.

Относительно продолжительности отключений Корольчук отметил, что энергосистема страны находится на грани, и в случае технических проблем будут совершены аварийные исключения на несколько часов, но не больше.

"Отключение будет продолжаться на несколько часов и не будет охватывать все регионы", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что ситуация в прошлом году была менее напряженной, поскольку обстрелы энергетических объектов начались только в ноябре, и тогда отключения были не частями. Однако сейчас с приходом зимы ситуация может ухудшиться.

"Если температура днем ​​будет -2°C, а ночью -5...-6°C, то отключение может стать реальностью. А если столбик термометра опустится ниже -10°C, то отключения будут серьезными", - подытожил Корольчук.

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