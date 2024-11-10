Датою отримання попередження визначається день, коли воно було вручено особисто з підтвердженням підпису, або третій робочий день після отримання поштою чи електронною поштою.

Постачальник електроенергії має право обмежити доступ до електромережі у разі порушення умов оплати або інших правил, проте перед цим він зобов'язаний заздалегідь попередити абонента про можливі проблеми та ймовірність відключення.

На сайті "Миколаївобленерго" пояснили, у яких випадках українцям можуть тимчасово відключити електроенергію.

Відповідно до правил роздрібного ринку електроенергії, оператор системи повідомляє про можливе відключення за 5 робочих днів. Світло можуть вимкнути в таких ситуаціях:

невиконання приписів органів контролю,

порушення правил безпеки електромереж під час проведення робіт,

відмова у допуску представників оператора до електроустановок,

створення небезпечних умов, що можуть призвести до нещасних випадків,

завершення, розірвання чи відсутність договору з оператором,

наявність боргу за розподіл (передачу) електроенергії,

обслуговування електроустановок чи договору на таке обслуговування.

Окрім того, постачальник має за 10 робочих днів повідомити абоненту про можливе відключення, якщо:

є заборгованість за споживання електроенергії за договором,

не було забезпечено доступ представників до обліку засобів, що розміщені у споживача,

протягом 30 днів не оплачений коригуючий платіжний документ у разі використання електроенергії на непобутові потреби.

Датою отримання попередження визначається день, коли воно було вручено особисто з підтвердженням підпису, або третій робочий день після отримання поштою чи електронною поштою.

Якщо підставою для відключення є заборгованість, то попередження має містити суми боргу та період його виникнення. У випадку своєчасного погашення боргу постачання електроенергії не припиняється.

Як перевірити наявність заборгованості за електроенергію

Для цього звернутися до свого постачальника електроенергії, маючи на руках квантування для звірки платежів. Якщо борг підтвердиться, споживачеві можуть запропонувати реструктуризацію, що дозволяє виплачувати його частинами. Також важливо уточнити період накопичення заборгованості та умови її погашення.

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