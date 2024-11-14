Доплата для педагогов будет определяться пропорционально объему их учебной нагрузки и объему педагогической работы.

Кабинет Министров принял постановление, гарантирующее ежемесячную доплату работникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности.

Согласно постановлению от 8 ноября 2024 года (№ 1286), размер доплаты "за особые условия труда" составит:

с 1 января 2025 года - 1300 гривен;

с 1 сентября 2025 года до конца года, в котором прекращено или отменено военное положение, - 2600 гривен.

Доплата для педагогов будет определяться пропорционально объему их учебной нагрузки и объему педагогической работы.

В то же время Кабмин приостановил действие постановления о повышении зарплаты учителей. Так, с 1 января 2025 года и до конца года после отмены военного положения предусматривается реализация постановления Кабинета Министров от 10 июля 2019 г. № 822, которая предусматривала ежегодное повышение заработной платы педагогам в зависимости от прожиточного минимума. Согласно этому постановлению на 1 января 2025 года коэффициент для расчета заработной платы учителей должен был достичь 4,84, что составляло среднюю заработную плату в 17 424 гривны.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине в первом полугодии 2024 г. выросла на 22,2%, достигнув 19 927 гривен.

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