Цього місяця пенсіонери віком від 70 до 80 років отримають додаткові виплати до пенсії.
Про це йдеться в постанові Кабінету мінстрів.
Розмір надбавки коливатиметься від 300 до майже 600 гривень в залежності від віку.
У листопаді збільшаться виплати для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 або 80 років.
Надбавка за віком складе від 300 до 570 гривень:
пенсіонерам від 70 до 75 років – до 300 гривень,
пенсіонери від 75 до 80 років – до 456 гривень,
пенсіонери старші 80 років – до 570 гривень.
Яку ще допомогу можуть отримати пенсіонери
Додаткову фінансову підтримку можуть отримати пенсіонери, які зараховуються під критерії програми допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Це:
пенсіонери, чия пенсія менша ніж 3 250 гривень,
пенсіонери, які проживають у районах з активними або можливими бойовими діями,
тих, хто не отримував додаткові виплати від міжнародних організацій або допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.
Важливо! Розмір доплати від ООН буде становити різницю між 3 250 гривнями та розміром пенсії.
Раніше Politeka також писала про те, що наступне підвищення соціальних показників можливе проте не у 2025 році, при цьому більшість пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисячі гривень.
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