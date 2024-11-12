Додаткову фінансову підтримку можуть отримати пенсіонери, які зараховуються під критерії програми допомоги.

Цього місяця пенсіонери віком від 70 до 80 років отримають додаткові виплати до пенсії.

Про це йдеться в постанові Кабінету мінстрів.

Розмір надбавки коливатиметься від 300 до майже 600 гривень в залежності від віку.

У листопаді збільшаться виплати для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 або 80 років.

Надбавка за віком складе від 300 до 570 гривень:

пенсіонерам від 70 до 75 років – до 300 гривень,

пенсіонери від 75 до 80 років – до 456 гривень,

пенсіонери старші 80 років – до 570 гривень.

Яку ще допомогу можуть отримати пенсіонери

Додаткову фінансову підтримку можуть отримати пенсіонери, які зараховуються під критерії програми допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Це:

пенсіонери, чия пенсія менша ніж 3 250 гривень,

пенсіонери, які проживають у районах з активними або можливими бойовими діями,

тих, хто не отримував додаткові виплати від міжнародних організацій або допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.

Важливо! Розмір доплати від ООН буде становити різницю між 3 250 гривнями та розміром пенсії.

Раніше Politeka також писала про те, що наступне підвищення соціальних показників можливе проте не у 2025 році, при цьому більшість пенсіонерів отримують менш ніж 3 тисячі гривень.