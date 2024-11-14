Запасы продовольственной пшеницы в прошлом году иссякли, а в новом урожае только 27% уходит на продовольствие, тогда как на экспорт уходит 70%.

Эксперты прогнозируют повышение стоимости хлеба на 10-15%, которое должно произойти уже в следующем месяце, с фиксацией новых цен в декабре.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии " Минфину ".

Причиной удорожания является удорожание основных составляющих производства.

По словам Дученко, хлеб подорожал уже в октябре на 5-10%, однако эти повышения не покрывают растущие издержки производителей. С ноября по конец года цены на муку поднимутся на 11%, упаковку на 10%, а логистика, газ и электроэнергия также подорожают на 8-11%. Удорожание упаковки связано с колебаниями валютных курсов, а рост расходов на логистику с дефицитом водителей и повышением их зарплаты.

Кроме того, Дученко отметил, что запасы продовольственной пшеницы в прошлом году иссякли, а в новом урожае только 27% уходит на продовольствие, тогда как на экспорт уходит 70%. Это цена на зерно, и производители продают ее на внутренний рынок малыми партиями или ждут еще более высоких цен.

"Поэтому новые цены на зерно и муку появляются фактически каждый день", - добавил эксперт.

Если стоимость хлеба не увеличится еще на 10-15%, производители могут столкнуться с проблемами закупки сырья, что может привести к сокращению производства. Кроме того, потребление хлеба в Украине снизилось на 5% за последний год.

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