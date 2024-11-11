Ці коливання в основному пов'язані з побоюваннями щодо виробничих обсягів, особливо на ринку пальмової, соєвої, соняшникової та рапсової олії.

Глобальні ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня за останні півтора роки, що стало результатом значного зростання вартості рослинних олій, а також підвищення цін на цукор і молочні продукти.

Про це свідчать дані Індексу продовольчих цін ФАО за жовтень 2024 року.

У середньому індекс склав 127,4 пункту, що на 2% більше порівняно з вереснем, і на 5,5% вище, ніж рік тому.

Проте цей рівень ще на 20,5% нижчий за рекорд, зафіксований у березні 2022 року, коли різке зростання ціа стало наслідком російського вторгнення в Україну. Однією з основних причин нинішнього зростання індексу є подорожчання рослинних олій, які піднялися на 7,3% на світових ринках, досягнувши дворового максимуму. Ці коливання в основному пов'язані з побоюваннями щодо виробничих обсягів, особливо на ринку пальмової, соєвої, соняшникової та рапсової олії.

Ціни на цукор в жовтні також зросли на 2,6%, що обумовлено поганими погодними умовами в Бразилії, яка є основним виробником цукрової тростини. Вартість молочних продуктів піднялася на 1,9% порівняно з вереснем і на 21,4% – з жовтнем 2023 року, в основному через підвищення ціни на сир і вершкове масло.

Ціни на зернові культури зросли менш суттєво, збільшившись на 0,9%, що пояснюється підвищенням ціни на пшеницю та кукурудзу. Однак вартість зерна досі на 8,3% нижче минулого року. Збільшення ціни на пшеницю протягом другого місяця поспіль відбувається через несприятливі погодні умови в країнах-постачальниках. Водночас ціни на всі види рису знизилися на 5,6%, що пояснюється конкуренцією на ринку після скасування обмежень Індії на експорт.

М’ясо стало єдиною категорією продуктів, ціни на які в жовтні знизилися на 0,3% за рахунок зниження вартості свинини через зростання обсягів забою в Західній Європі та слабкий попит. Ціни на птахів і баранину також зменшилися, в той час як вартість яловичини дещо підвищилася.

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