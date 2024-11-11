Глобальні ціни на продукти харчування досягли найвищого рівня за останні півтора роки, що стало результатом значного зростання вартості рослинних олій, а також підвищення цін на цукор і молочні продукти.
Про це свідчать дані Індексу продовольчих цін ФАО за жовтень 2024 року.
У середньому індекс склав 127,4 пункту, що на 2% більше порівняно з вереснем, і на 5,5% вище, ніж рік тому.
Проте цей рівень ще на 20,5% нижчий за рекорд, зафіксований у березні 2022 року, коли різке зростання ціа стало наслідком російського вторгнення в Україну. Однією з основних причин нинішнього зростання індексу є подорожчання рослинних олій, які піднялися на 7,3% на світових ринках, досягнувши дворового максимуму. Ці коливання в основному пов'язані з побоюваннями щодо виробничих обсягів, особливо на ринку пальмової, соєвої, соняшникової та рапсової олії.
Ціни на цукор в жовтні також зросли на 2,6%, що обумовлено поганими погодними умовами в Бразилії, яка є основним виробником цукрової тростини. Вартість молочних продуктів піднялася на 1,9% порівняно з вереснем і на 21,4% – з жовтнем 2023 року, в основному через підвищення ціни на сир і вершкове масло.
Ціни на зернові культури зросли менш суттєво, збільшившись на 0,9%, що пояснюється підвищенням ціни на пшеницю та кукурудзу. Однак вартість зерна досі на 8,3% нижче минулого року. Збільшення ціни на пшеницю протягом другого місяця поспіль відбувається через несприятливі погодні умови в країнах-постачальниках. Водночас ціни на всі види рису знизилися на 5,6%, що пояснюється конкуренцією на ринку після скасування обмежень Індії на експорт.
М’ясо стало єдиною категорією продуктів, ціни на які в жовтні знизилися на 0,3% за рахунок зниження вартості свинини через зростання обсягів забою в Західній Європі та слабкий попит. Ціни на птахів і баранину також зменшилися, в той час як вартість яловичини дещо підвищилася.
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