В Украине во время мобилизации , по запросу территориальных центров комплектования и социальной поддержки, полиция может задерживать граждан, не явившихся по повестке.

Об этом спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал в интервью Общественному . Он отметил, что такая процедура осуществляется в рамках усиления мобилизационной кампании, а задержание военнообязанных может происходить при разных обстоятельствах.

Сотрудник ТЦК рассказал, как именно может проходить задержание. Один из наиболее распространенных случаев – это когда человек останавливается на блокпосте для проверки. Если в ходе проверки выяснится, что человек находится в розыске по обращению ТЦК, его задерживают и доставляют в военкомат.

"Второй вариант – когда полиция выясняет, где этот человек проживает, и приезжает целенаправленно для административного задержания в пределах своих полномочий", – объясняет Истомин.

В то же время, он отметил, что задержание в рамках административного законодательства не может длиться более трех часов. После этого задержанного направляют не в полицию, а непосредственно в ТЦК. Это позволяет провести проверку данных, пройти военно-врачебную комиссию и осуществить другие необходимые процедуры.

Если лицо признается пригодным к службе и не имеет оснований для отсрочки, его могут мобилизовать сразу после административного задержания.

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