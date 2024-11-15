Кроме того, нардеп критикует приостановку механизма бронирования, действующего на время проверок.

Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от "Слуги народа", выразил возмущение новой мобилизацией в Украине.

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

По его словам, согласно приказу 402 Минобороны, принятому в апреле 2024 года совместно с Минздравом, мобилизуют граждан с тяжелыми медицинскими диагнозами, в том числе ВИЧ и открытой формой туберкулеза.

Нардеп отметил, что уже тогда, когда приказ только был принят, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) указали на абсурдность этого решения.

«Мобилизуют людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали неслышащего лицо, а также человека, в котором в медицинском заключении указали «умственную отсталость, осложненное нарушение речи, частичную атрофию мозга», — пишет Федиенко.

Кроме того, нардеп критикует приостановку механизма бронирования, действующего на время проверок. Словом, ТЦК звонят по телефону руководителям предприятий и угрожают, что после завершения бронирования сразу же введут мобилизацию работников.

"Юридически ТЦК имеют право мобилизовать таких людей. Я уже получил обращение от работников одного из элеваторов и предприятия ОПК. Хотя предприятия испытывают значительные трудности, их работников все равно мобилизуют. Это к тому, что руководители вынуждены увольнять работников, чтобы не останавливать работу предприятия" , – добавил он.

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