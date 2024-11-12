Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка, визнавши незаконною його мобілізацію на військову службу.

Це вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі.

Позивачу ще не виповнилося 25 років, але його мобілізували як військовозобов'язаного.

Відповідно до рішення, опублікованого в судовому реєстрі в листопаді 2024 року, призовник звернувся до суду після мобілізації в травні цього року. Він стверджував, що Територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізував його неправомірно, адже йому лише 21 рік, він не проходив військову службу та не підписав контракт на службу. Судова справа підтвердила, що на момент мобілізації йому було 21 рік.

Справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка проаналізувала всі матеріали й аргументи. Вона встановила, що позивач із 2021 року перебуває на військовому обліку як призовник. У травні 2024 року в його військовому квітку з'явилася позначка про призив на службу.

Суддя зазначила, що чоловік мав статус призовника, а не військовозобов'язаного. Під час мобілізації його статус було неправомірно змінено на «військовозобов'язаний», тому суд задовольнив його позов і скасував відповідний наказ. Рішення суду ще може бути оскаржене.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

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