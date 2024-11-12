Львовский окружной административный суд удовлетворил иск мужчины, признав незаконной его мобилизацию на военную службу.

Это указано в решении, обнародованном в судебном реестре.

Истцу еще не исполнилось 25 лет, но его мобилизовали как военнообязанного.

Согласно решению, опубликованному в судебном реестре в ноябре 2024 года, призывник обратился в суд после мобилизации в мае этого года. Он утверждал, что Территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал его неправомерно, ведь ему всего 21 год, он не проходил военную службу и не подписал контракт на службу. Судебное дело подтвердило, что на момент мобилизации ему было 21 год.

Дело рассмотрела судья Зоряна Лунь, проанализировавшая все материалы и аргументы. Она установила, что истец с 2021 состоит на военном учете как призывник. В мае 2024 года в его военном цветке появилась отметка о призыве на службу.

Судья отметила, что мужчина имел статус призывника, а не военнообязанного. Во время мобилизации его статус был неправомерно изменен на «военнообязанный», поэтому суд удовлетворил иск и отменил соответствующий приказ. Решение суда еще не может быть обжаловано.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

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