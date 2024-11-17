Приписка не означает, что 17-летних юношей будут мобилизовать.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, почему приписка для граждан, достигших 17-летнего возраста, является важной и обязательной процедурой.

В ТЦК и СП Львова отметили, что это проводится ежегодно с января по март согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №352 от 2002 года и касается всех ребят, которым в этом году исполняется 17 лет.

Приписка – важный этап, позволяющий взять молодых граждан на военный учет. Процедура включает не только медицинское обследование, но и оценку физической подготовки, уровня образования и имеющихся специальных навыков. В ходе приписки также анализируют психологическое состояние и моральные характеристики допризывников, что помогает комиссиям определить их пригодность к службе.

Эти данные важны для дальнейшего распределения граждан в определенные военные подразделения или для отбора кандидатов на военно-технические специальности, а также для возможного поступления в высшие военные учебные заведения.

Львовский ТЦК также отмечает, что хотя приписка обязательна для всех 17-летних граждан, она не является основанием для немедленной мобилизации. Мобилизация касается лиц, которым исполнилось 25 лет, поэтому приписка является лишь подготовительным этапом возможной военной службы в дальнейшем.

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