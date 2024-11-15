В постановлении говорится, что родители несут ответственность за поступки несовершеннолетних детей, но инспектор полиции неправильно оформил протокол.

Малолетняя девочка украла товаров на сумму около 2 тысяч гривен из супермаркета в Одессе.

Эту информацию журналисты Новости.LIVE получили из постановления Киевского райсуда Одессы.

В результате ее отца привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Согласно материалам дела, девочка посетила супермаркет "Сільпо", где украла товар на 1,7 тыс. грн. Полиция решила привлечь к ответственности ее отца, обвиняя его в уклонении от исполнения родительских обязанностей.

Решение суда

Мужчина не явился в суд и не подал ни одного ходатайства. Судья признал отца ребенка невиновным и закрыл дело. В постановлении говорится, что родители несут ответственность за поступки несовершеннолетних детей, но инспектор полиции неправильно оформил протокол, поэтому дело подлежит закрытию.

Кроме того, в Арцизской общине Одесской области злоумышленники украли дрова, которые городской совет выделил семье военнослужащего.

Этот инцидент вызвал негодование не только у местных жителей, но и у властей. ям защитников, ведь многие из них переживают тяжелые времена из-за войны.

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