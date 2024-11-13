У свою чергу, ПриватБанк пояснив, що усі операції були проведені з використанням правильних реквізитів.

Чоловік подав позов до ПриватБанку після того, як у нього вкрали телефон, і з його банківського рахунку зникли кошти на суму 779 346 гривень.

Як повідомляється у рішенні Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, клієнт Приватбанку підозрює, що для вчинення шахрайства могли бути залучені працівники банку, і вимагає від банку повернення цих коштів.

Інцидент стався, коли невідома особа викрала телефон чоловіка з його житлового будинку. Після цього з його рахунку в ПриватБанку було здійснено кілька операцій на велику суму. Чоловік звернувся до поліції, де було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 184 Кримінального кодексу України, а також подав заяву до банку з проханням провести службове розслідування. Клієнт Приватбанку припускає, що операції могли бути здійснені за участі працівників банку, і вимагає повернути вкрадені кошти.

У свою чергу, ПриватБанк пояснив, що усі операції були проведені з використанням правильних реквізитів платіжної картки та одноразового коду доступу, що є необхідною умовою для входу в додаток "Приват24".

Приватбанк зазначив, що за законодавством України, клієнт сам несе відповідальність за ініціювання платежів, а банк лише підтверджує особу клієнта. Усі транзакції були проведені коректно, і доступ до системи був підтверджений через телефон клієнта, який був прив’язаний до його фінансового номера.

ПриватБанк також звернув увагу, що після втрати телефону клієнт не змінив фінансовий номер чи дані для доступу до "Приват24". Банк вважає, що власна недбалість клієнта, який не вжив необхідних заходів для захисту доступу до його облікових даних, сприяла шахрайству. Тому банк вважає, що не несе відповідальності за втрату коштів.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області відмовив чоловіку в задоволенні позову. Суд зазначив, що позивач звернувся до банку із заявою про оскарження операцій лише 1 лютого 2024 року, хоча інцидент стався ще 15 липня 2023 року.

Крім того, суд підтвердив, що спірний платіж був здійснений через інтернет із використанням системи "Приват24", що вимагало електронної ідентифікації власника рахунку. Оскільки клієнт не повідомив банк про втрату телефону негайно після інциденту, суд вирішив, що банк не несе відповідальності за здійснені транзакції.

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