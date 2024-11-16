Расходы на их выплаты составляют 42,4 млрд. грн. в месяц, а средний размер пенсии для этой группы составляет 5 635 грн.

Согласно действующим правилам, пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что составляет 23 610 грн, однако есть исключения.

Об этом сообщили украинские СМИ.

Так, десятки тысяч пенсионеров смогли обойти это ограничение, обратившись в суд, где им удалось добиться перерасчета. В некоторых случаях перерасчет был произведен задним числом, и Пенсионный фонд вынужден был доплатить многомиллионные суммы.

Согласно данным Минсоци, по состоянию на 1 ноября 2024 года в Украине насчитывается 24,6 тысяч пенсионеров, чья пенсия превышает 23 610 грн, из них 4,9 тысяч получают более 50 тысяч гривен. Это в основном судьи, прокуроры, военные, чернобыльцы и другие категории лиц с "специальными" пенсиями. Ежемесячно на их выплаты тратится 9,9 миллиарда гривен, а в целом за 2024 год ожидается потратить 119,3 миллиарда.

Самая большая пенсия в Украине составляет 390 184 грн - сумма в десятки раз больше, чем даже зарплаты.. Для сравнения, в Украине на октябрь 2024 года насчитывается 10 миллионов 342 тысячи 593 пенсионера, на содержание которых ежемесячно тратится 60,5 млрд грн. Если поделить общую сумму на количество пенсионеров, средняя пенсия составляет 5 851 грн. Однако большинство пенсионеров — это 7 миллионов 533 тысячи человек, получающих пенсию по общим правилам. Расходы на их выплаты составляют 42,4 млрд. грн. в месяц, а средний размер пенсии для этой группы составляет 5 635 грн.

Источник: OBOZ.UA.

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