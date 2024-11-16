Большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц, 25,79% всех.

В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых большинство получает пенсию менее 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Состояние пенсионных выплат

На 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине составляет 5852 гривны, по данным Пенсионного фонда.

Большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц — 25,79% всех.

Вот как распределяются другие пенсионные выплаты:

17,35% пенсионеров получают от 3001 до 4000 гривен;

18,59% - от 4 001 до 5 000 гривен;

25,57% - от 5 001 до 10 000 гривен;

12,70% - более 10 000 гривен.

Где самые высокие пенсии?

Самые большие пенсии получают киевляне, средний размер пенсии в столице составляет 7971 гривну. Также высокие пенсии в таких регионах:

Ровенская область - 7 277 гривен;

Донецкая область - 7 159 гривен;

Луганская область - 6 716 гривен;

Днепропетровская область - 6 435 гривен;

Киевская область - 6084 гривны.

Вместо этого пенсионеры Тернополя получают наименьшие выплаты — в среднем 4 461 гривна.

Ранее Politeka также писала , что десятки тысяч украинцев могут остаться без пенсий после проверки ПФУ. Как указывает Счетная палата, более 300 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и не получили выплаты, что позволило сэкономить 1,6 миллиарда гривен ежемесячно. Коробкин подчеркивает, что нужно усилить процесс идентификации.

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