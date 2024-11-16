В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, из которых большинство получает пенсию менее 5 тысяч гривен.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Состояние пенсионных выплат
На 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине составляет 5852 гривны, по данным Пенсионного фонда.
Большинство пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц — 25,79% всех.
Вот как распределяются другие пенсионные выплаты:
17,35% пенсионеров получают от 3001 до 4000 гривен;
18,59% - от 4 001 до 5 000 гривен;
25,57% - от 5 001 до 10 000 гривен;
12,70% - более 10 000 гривен.
Где самые высокие пенсии?
Самые большие пенсии получают киевляне, средний размер пенсии в столице составляет 7971 гривну. Также высокие пенсии в таких регионах:
Ровенская область - 7 277 гривен;
Донецкая область - 7 159 гривен;
Луганская область - 6 716 гривен;
Днепропетровская область - 6 435 гривен;
Киевская область - 6084 гривны.
Вместо этого пенсионеры Тернополя получают наименьшие выплаты — в среднем 4 461 гривна.
Ранее Politeka также писала , что десятки тысяч украинцев могут остаться без пенсий после проверки ПФУ. Как указывает Счетная палата, более 300 тысяч пенсионеров не прошли идентификацию и не получили выплаты, что позволило сэкономить 1,6 миллиарда гривен ежемесячно. Коробкин подчеркивает, что нужно усилить процесс идентификации.
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