В Україні набули розголосу скандали, пов'язані з корупцією у сфері МСЕК, а також з випадками отримання пенсій з інвалідності чиновниками з прокуратури.

Тим часом експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін повідомив про результати першого в історії аудиту ефективності роботи Пенсійного фонду України (ПФУ) в умовах воєнного часу, затвердженого Рахунковою палатою. Під час перевірки було виявлено ряд серйозних недоліків.

У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який пропонує заходи для зменшення надмірних пенсійних виплат державним службовцям.

Також, аудиторський звіт фіксує проблеми ПФУ, зумовлені демографічною ситуацією та економічною кризою. Наразі в Україні налічується близько 10 мільйонів пенсіонерів, що складає майже третину населення, водночас кількість працюючих громадян, які сплачують страхові внески, стрімко зменшується. За словами Коробкіна, ПФУ вже має борги перед пенсіонерами на суму понад 73 мільярди гривень. Це стосується випадків, коли пенсіонери виграють суди проти фонду, але їхні пенсії так і не перераховуються, а борги не погашаються, оскільки фонду бракує джерел для виплат.

З огляду на це, експерт озвучив кілька можливих заходів для зменшення витрат. Перш за все, він звернув увагу на необхідність ідентифікації внутрішніх переселенців-пенсіонерів, які залишили свої домівки до початку війни в лютому 2022 року. Як вказує Рахункова палата, понад 300 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію і не отримали виплати, що дозволило б заощадити 1,6 мільярда гривень щомісяця. Коробкін підкреслює, що необхідно посилити процес ідентифікації.

Ще однією проблемою є виплата пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК через воєнний стан. Держава щорічно виплачує на ці потреби близько 4 мільярдів гривень. Експерт зазначає, що аудитори сумніваються в доцільності таких виплат і вважають, що пенсії для осіб, які не пройшли огляд вчасно, слід припинити.

Окрім того, у звіті ставиться під сумнів необхідність пенсійних пільг для жителів гірських районів, де пенсії збільшуються на 20%. Перелік таких територій не переглядався майже 30 років, що призводить до додаткових витрат ПФУ. Також виникають питання щодо пільг для осіб, які проживають у зонах радіоактивного забруднення.

Джерело: НаПенсії.

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