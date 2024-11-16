В примерочной он сорвал бирки с куртки и надел ее поверх своей одежды.

В Киеве мужчина похитил куртку в спортивном магазине "Дельта Спорт".

Об этом говорится в приговоре суда .

Сотрудники магазина вовремя заметили кражу и остановили злоумышленника.

Согласно материалам дела, мужчина пришел в магазин «Дельта Спорт» в Киеве, где взял куртку Nike стоимостью 9499 грн и пошел в примерную. В примерочной он сорвал бирки с куртки и надел ее поверх своей одежды. Выйдя из примерной, он пытался покинуть магазин, но был задержан сотрудниками.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Учитывая все обстоятельства ситуации, Оболонский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему пять лет лишения свободы. Однако суд изменил решение, заменив реальный срок условным с испытательным сроком два года.

В это время мужчина должен:

регулярно появляться в органах пробации;

сообщать органам пробации об изменении места жительства или работы;

не уезжать за пределы Украины без разрешения органов пробации.

Кроме того, Politeka также писала о том, что в Киеве мужчина пытался украсть товар на сумму 905 гривен в супермаркете "Сільпо", поскольку не хотел обратиться за помощью к своей матери. Он рассказывает, что в тот момент у него не было работы и не хотел беспокоить родных. Он просил не наказывать его строго и не лишать свободы.

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