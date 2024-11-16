Важно, что право на получение надбавки не зависит от стажа работы или места учебного заведения.

Кабинет Министров Украины недавно утвердил новые ежемесячные доплаты для учителей, которые будут выплачиваться с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает NV.

Учителя получают надбавку в размере 1000 грн, а с 1 сентября 2025 года эта сумма увеличится до 2000 грн. Кроме учителей, доплаты получат другие работники средних школ.

Как сообщает NV, надбавка будет выплачиваться не только учителям, но и другим педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, в том числе психологам, воспитателям, руководителям кружков и другим преподавателям. Важно, что право на получение надбавки не зависит от стажа работы или места учебного заведения.

Доплаты производятся поэтапно: с 1 января 2025 года работникам-получателям по 1 000 грн (1 300 грн до налогообложения), а с 1 сентября - по 2 000 грн (2 600 грн до налогообложения). Это не повышение оклада, а дополнительные выплаты, которые будут начисляться до завершения военного положения. Доплаты назначаются автоматически без необходимости выполнения дополнительных шагов со стороны педагогов.

Кроме того, Politeka также писала о том, что в 2025 году вместо премий судьям местных судов будут установлены ежемесячные доплаты – выплаты начнут производить только после принятия соответствующего закона.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсионерам начислят дополнительные выплаты

Как сообщала Politeka, ПриватБанк задержал платеж на полгода

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ