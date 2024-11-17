Участники боевых действий (УБД) имеют право на ряд трудовых льгот и привилегий, закрепленных законодательством.

Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Основные трудовые льготы для УБД

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, могут получать финансовую помощь в размере 100% от средней заработной платы во время больничного отпуска. Эта выплата не зависит от стажа работы – компенсация предоставляется в полном объеме.

Кроме того, УБД имеют право:

брать очередной ежегодный отпуск в любое удобное для них время;

получать дополнительно оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году от независимо отработанного времени. К примеру, даже один день работы дает право на двухнедельный отдых.

Еще важной льготой является приоритетное право остаться в должности в случае сокращения или реорганизации предприятия. При ликвидации компании УБД также гарантируется право на трудоустройство.

Пенсионные льготы для УБД

В соответствии с Законом "Об общеобязательном пенсионном страховании" участники боевых действий могут получить пенсию раньше установленного возраста: мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет. Однако для этого необходим страховой стаж: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Дополнительные условия во время военного положения

В военное время за мобилизованными работниками сохраняется их должность и рабочее место, независимо от наличия статуса УБД. Однако выплаты заработной платы не производятся из-за приостановки трудовой деятельности.

Кроме трудовых льгот, у участников боевых действий есть привилегии в сферах медицины, жилищных вопросов, оплаты коммунальных услуг, транспорта, налогов и т.д.