Об этом сообщил Офис генерального прокурора после внутреннего расследования, выявившего проблемы с выплатами и коррупционные риски, пишет УНИАН.

В ходе расследования выявили, что работники прокуратуры Хмельницкой и Черкасской областей имеют самый высокий процент лиц с установленной инвалидностью: 29% и 27% соответственно. Большинство прокуроров с инвалидностью (67%) – мужчины.

"Двум прокурорам установлена ​​I группа инвалидности, 328 - II группа и 193 - III группа. Среди них 348 или 67% - мужчины, 175 или 33% - женщины. 386 прокуроров или 74% - получили первичное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до инвалидности" 2022 года", – говорится в заявлении ОГП.

Общее недовольство и сомнения в справедливости выплат усилились после ряда разоблачений коррупции в системе МСЭК, устанавливающей группы инвалидности. Согласно заявлениям депутата Инны Совсун, еще с 2001 года у прокуроров существует лазейка в законодательстве, которая позволяла им получать более высокие выплаты, чем военнослужащие. После этих разоблачений генпрокурор Андрей Костин подал в отставку, а Верховная Рада поддержала его увольнение 29 октября.

Сейчас ОГП, ДБР и СБУ начали совместную работу по устранению коррупционных схем в МСЭК и прокуратуре. По последним данным, органы прокуратуры получили лишь 10 официальных сообщений о группе инвалидности прокуроров, что также вызвало вопрос о прозрачности процесса установления инвалидности и предоставлении льгот.