Наличие запрещенности может привести к начислению штрафов и пени или даже аресту имущества по решению суда.

Специалисты водоканала планируют провести проверки среди абонентов, имеющих долги за услуги.

Об этом информирует "Дрогобычводоканал".

Почему контролеры начинают проверять

Компании, оказывающие коммунальные услуги, усиливают борьбу с должниками из-за существенного роста долгов в 2024 году.

Для урегулирования ситуации с долгами использованы следующие меры:

отправка письменного предупреждения с требованием уплатить задолженность;

обращение в суд в случае неуплаты долга для принудительного взыскания.

Что угрожает абонентам с долгами

Наличие запрещенности может привести к начислению штрафов и пени или даже аресту имущества по решению суда.

Обратите внимание! По состоянию на 1 ноября потребители "Дрогобычводоканала" задолжали более 26 миллионов гривен.

«Это существенный дефицит финансов, усложняющий бесперебойную работу предприятия в режиме 24/7. За 10 месяцев этого года задолженность населения выросла еще на 1,1 миллиона гривен», – отмечают в водоканале.

Кроме того, суд может принять решение об аресте банковских счетов должника.

Также Politeka писала , что субсидию не будут назначать автоматически. Заявление на получение субсидии необходимо подавать тем, кто оформляет ее впервые или в случае изменений в составе семьи, имущественном состоянии или социальном статусе.

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