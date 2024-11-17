Специалисты водоканала планируют провести проверки среди абонентов, имеющих долги за услуги.
Об этом информирует "Дрогобычводоканал".
Почему контролеры начинают проверять
Компании, оказывающие коммунальные услуги, усиливают борьбу с должниками из-за существенного роста долгов в 2024 году.
Для урегулирования ситуации с долгами использованы следующие меры:
отправка письменного предупреждения с требованием уплатить задолженность;
обращение в суд в случае неуплаты долга для принудительного взыскания.
Что угрожает абонентам с долгами
Наличие запрещенности может привести к начислению штрафов и пени или даже аресту имущества по решению суда.
Обратите внимание! По состоянию на 1 ноября потребители "Дрогобычводоканала" задолжали более 26 миллионов гривен.
«Это существенный дефицит финансов, усложняющий бесперебойную работу предприятия в режиме 24/7. За 10 месяцев этого года задолженность населения выросла еще на 1,1 миллиона гривен», – отмечают в водоканале.
Кроме того, суд может принять решение об аресте банковских счетов должника.
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