Его добычей стали ноутбук, швейная машинка, другая бытовая техника, часы, мобильный телефон и деньги.

Во Львовской области военнослужащий совершил серию краж , вынеся из частных домов бытовую технику и деньги.

Об этом говорится в приговоре Жидачивского районного суда, ориентированном на платформу Opendatabot.

Детали дела

Суд установил, что в январе и марте 2024 года обвиняемый проник в три жилых дома во Львовской области. Его добычей стали ноутбук, швейная машинка, другая бытовая техника, часы, мобильный телефон и деньги. Общий размер ущерба превысил 50 тысяч гривен. Злоумышленник проникал в дома, взламывая пластиковые окна.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый признал вину и выразил раскаяние.

Суд учел несколько смягчающих особенностей, таких как раскаяние, положительные характеристики, статус участника боевых действий и сложные семейные обстоятельства. Однако повторность преступлений и факт их совершения во время военного положения стали отягчающими факторами.

Военнослужащий приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11 396, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 3 000 гривен, заменяя уголовную ответственность на штрафы.

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