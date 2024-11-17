Во Львовской области военнослужащий совершил серию краж , вынеся из частных домов бытовую технику и деньги.
Об этом говорится в приговоре Жидачивского районного суда, ориентированном на платформу Opendatabot.
Детали дела
Суд установил, что в январе и марте 2024 года обвиняемый проник в три жилых дома во Львовской области. Его добычей стали ноутбук, швейная машинка, другая бытовая техника, часы, мобильный телефон и деньги. Общий размер ущерба превысил 50 тысяч гривен. Злоумышленник проникал в дома, взламывая пластиковые окна.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.
Решение суда
На судебном заседании обвиняемый признал вину и выразил раскаяние.
Суд учел несколько смягчающих особенностей, таких как раскаяние, положительные характеристики, статус участника боевых действий и сложные семейные обстоятельства. Однако повторность преступлений и факт их совершения во время военного положения стали отягчающими факторами.
Военнослужащий приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.
Ранее Politeka также писала о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11 396, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 3 000 гривен, заменяя уголовную ответственность на штрафы.
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