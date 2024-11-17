Проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает введение доплат для пенсионеров, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Эта доплата будет сохранена в течение всего периода военного положения.
Кто получает доплату
Доплата предоставляется неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне отчуждения.
Размер доплаты для таких лиц составляет 2361 гривну.
Кому не будет предоставлена выплата
Доплаты не получат те, кто после аварии на Чернобыльской атомной электростанции покинул зону отселения и позже вернулся или зарегистрировался для проживания на этих территориях. Выплату прекращают, если лицо покидает зону отселения и регистрирует место жительства за его пределами. Информация проверяется через Единый государственный демографический реестр и другие базы данных.
Для правильного начисления в оплату Пенсионный фонд Украины сообщает о постоянном месте жительства получателей доплаты в соответствующих государственных реестрах. Это позволит обеспечить быстрое продление или прекращение выплат для украинцев.
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