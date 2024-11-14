Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка гарантує щомісячну доплату працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності.
Відповідно до постанови від 8 листопада 2024 року (№ 1286), розмір доплати "за особливі умови праці" становитиме:
з 1 січня 2025 року — 1300 гривень;
з 1 вересня 2025 року до кінця року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, — 2600 гривень.
Доплата для педагогічних працівників визначатиметься пропорційно обсягу їх навчального навантаження та обсягу педагогічної роботи.
У той же час Кабмін зупинив дію постанови про підвищення зарплати вчителів. Так, з 1 січня 2025 року та до кінця року після скасування воєнного стану передбачається реалізація постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року № 822, яка передбачала щорічне підвищення заробітної плати освітянам залежно від прожиткового мінімуму. За цією постановою на 1 січня 2025 року коефіцієнт для розрахунку заробітної плати вчителів мав би досягти 4,84, що становило середню заробітну плату в 17 424 гривні.
Згідно з даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні в першому півріччі 2024 року зросла на 22,2%, досягнувши 19 927 гривень.
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