Доплата для педагогічних працівників визначатиметься пропорційно обсягу їх навчального навантаження та обсягу педагогічної роботи.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка гарантує щомісячну доплату працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності.

Відповідно до постанови від 8 листопада 2024 року (№ 1286), розмір доплати "за особливі умови праці" становитиме:

з 1 січня 2025 року — 1300 гривень;

з 1 вересня 2025 року до кінця року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, — 2600 гривень.

Доплата для педагогічних працівників визначатиметься пропорційно обсягу їх навчального навантаження та обсягу педагогічної роботи.

У той же час Кабмін зупинив дію постанови про підвищення зарплати вчителів. Так, з 1 січня 2025 року та до кінця року після скасування воєнного стану передбачається реалізація постанови Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 року № 822, яка передбачала щорічне підвищення заробітної плати освітянам залежно від прожиткового мінімуму. За цією постановою на 1 січня 2025 року коефіцієнт для розрахунку заробітної плати вчителів мав би досягти 4,84, що становило середню заробітну плату в 17 424 гривні.

Згідно з даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні в першому півріччі 2024 року зросла на 22,2%, досягнувши 19 927 гривень.

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