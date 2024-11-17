Гражданам, которые платят за коммунальные услуги больше, чем предусмотрено обязательным платежом, предоставляется субсидия, однако есть случаи, когда люди могут потерять право на такую помощь.
Пенсионный фонд Украины объяснил , по каким причинам может быть отменена уже назначенная субсидия.
В результате войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, и многие из них уехали за границу. Однако не все сообщили Пенсионному фонду о выезде кого-либо из членов домохозяйства, что может повлиять на возможность получения субсидий.
Если член домохозяйства переезжает за границу на более 60 дней, его не учитывают при назначении субсидии. Поэтому его доходы, а также нормы жилья и расходы на коммунальные услуги не учитываются.
К примеру, если в квартире зарегистрированы три человека, но жена с ребенком более 60 дней находятся за границей, субсидию начисляют только на мужа.
«Если лица, подавшие заявку на субсидию, не сообщили Пенсионному фонду о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, и субсидию насчитали за счет этого лица, выплата прекращается, а сверхурочно выплаченные средства необходимо вернуть», — отмечают в ПФУ.
Когда следует уведомить ПФУ о выезде члена семьи
Получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд о выезде члена домохозяйства за границу на срок более 60 дней в течение периода, на который назначена субсидия. На это дается 30 дней.
Однако для жителей некоторых регионов особые правила. Они должны уведомить ПФУ в течение месяца после отмены военного положения в Украине. Это касается Киева и таких областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.
Субсидию можно возобновить, подав новую заявку на начало отопительного или неотапливаемого сезона.
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