Если член домохозяйства переезжает за границу на более 60 дней, его не учитывают при назначении субсидии.

Гражданам, которые платят за коммунальные услуги больше, чем предусмотрено обязательным платежом, предоставляется субсидия, однако есть случаи, когда люди могут потерять право на такую ​​помощь.

Пенсионный фонд Украины объяснил , по каким причинам может быть отменена уже назначенная субсидия.

В результате войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, и многие из них уехали за границу. Однако не все сообщили Пенсионному фонду о выезде кого-либо из членов домохозяйства, что может повлиять на возможность получения субсидий.

Если член домохозяйства переезжает за границу на более 60 дней, его не учитывают при назначении субсидии. Поэтому его доходы, а также нормы жилья и расходы на коммунальные услуги не учитываются.

К примеру, если в квартире зарегистрированы три человека, но жена с ребенком более 60 дней находятся за границей, субсидию начисляют только на мужа.

«Если лица, подавшие заявку на субсидию, не сообщили Пенсионному фонду о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, и субсидию насчитали за счет этого лица, выплата прекращается, а сверхурочно выплаченные средства необходимо вернуть», — отмечают в ПФУ.

Когда следует уведомить ПФУ о выезде члена семьи

Получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд о выезде члена домохозяйства за границу на срок более 60 дней в течение периода, на который назначена субсидия. На это дается 30 дней.

Однако для жителей некоторых регионов особые правила. Они должны уведомить ПФУ в течение месяца после отмены военного положения в Украине. Это касается Киева и таких областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Субсидию можно возобновить, подав новую заявку на начало отопительного или неотапливаемого сезона.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Как сообщала Politeka, ПриватБанк задержал платеж на полгода

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ